В Хабаровском крае прошла эстафета “Знамя спорта”

Фото: Администрация муниципального района им.Полины Осипенко

Эстафета «Знамя спорта» продолжает движение по Хабаровскому краю: символом Года спорта теперь располагает район имени Полины Осипенко. Это 11 й муниципалитет, включённый в спортивную карту региона. Мероприятие проходит в рамках Года спорта (по инициативе губернатора Дмитрия Демешина) и Года единства народов России (объявленного Президентом), а также соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Передача символа состоялась при участии главы района Евгения Гончарова: вместе с местными спортсменами он совершил круг почёта по стадиону. В селе имени Полины Осипенко параллельно с церемонией прошли соревнования по ряду дисциплин — мини футболу, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, стрельбе и дартсу.

Спортивная инфраструктура района включает 16 объектов в сельской местности: стадион, три спортивных зала (в селе имени Полины Осипенко, селе Бриакан, посёлке Херпучи), площадку для сдачи нормативов ГТО (открыта в текущем году), а также тренажёрные залы и уличные спортивные площадки. До конца года в муниципалитете намерены провести 37 мероприятий, рассчитанных на 1,3 тысячи человек.

Маршрут эстафеты далее проследует в Нанайский район. Во всех точках маршрута в период пребывания «Знамени спорта» организуют тематические декады: в их программу входят массовые спортивные события, мастер классы и показательные выступления. Эстафета стартовала 25 января на матче «Амурских тигриц ДВГАФК» в Хабаровске и завершится в краевой столице в конце года.

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