Сергей Кравчук: акция «Подари мне жизнь» помогает хабаровским школьникам задуматься об ответственности и семье

Фото: Администрация города Хабаровск

В пяти школах Хабаровска — № 43, № 68, № 70, № 49 и лицее «Успех» — прошла масштабная акция «Подари мне жизнь». Проект ориентирован на учащихся старших классов и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей, популяризацию осознанного материнства и отцовства, а также воспитание ответственности за своё будущее.Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В рамках акции для старшеклассников организовали тематические лектории и показы социальных роликов, посвящённых семейному благополучию и ценности человеческой жизни. Специалисты провели открытые беседы, затронув темы ответственного родительства, поддержки материнства и важности принятия взвешенных жизненных решений. Организаторы отметили высокую вовлечённость подростков, которые активно задавали вопросы о материнстве, свободе выбора и ответственности перед будущей семьёй.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул значимость подобных встреч: «Воспитание молодежи на основе традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей — это одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами президент России Владимир Путин. Просветительская акция "Подари мне жизнь" помогает ребятам уже сейчас задуматься о самом важном — об ответственности за себя и своих близких, о великом даре материнства. Меня искренне радует, что хабаровские подростки демонстрируют такую гражданскую и человеческую зрелость. Мы продолжим всецело поддерживать такие проекты в образовательных учреждениях города, ведь крепкая семья — это основа благополучия нашего любимого Хабаровска и всей России».

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