Жительница Хабаровском края получила наказание за уклонение от уплаты

Фото: Ольга Григорьева

Жительница Хабаровского края привлечена к административной ответственности за уклонение от выплаты алиментов на ребёнка. Суд ранее обязал женщину перечислять средства на содержание несовершеннолетнего, но она не исполняла требования и накопила долг, сообщает Официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Исполнительное производство возбудили сотрудники отделения судебных приставов по району имени Лазо, должницу официально уведомили. В качестве меры воздействия ей ограничили выезд из России, однако это не повлияло на ситуацию. Позднее гражданка перестала поддерживать контакт с приставами, в связи с чем её объявили в розыск. Совместно с сотрудниками ОМВД России по району имени Лазо женщину нашли и доставили в подразделение службы судебных приставов.

Протокол об административном правонарушении составили по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. По решению суда гражданка признана виновной: ей необходимо выплатить задолженность по алиментам, а также отработать 20 часов в рамках назначенного наказания.

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