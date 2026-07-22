За сутки в Хабаровском крае в семи ДТП пострадали восемь человек

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровском крае за 21 июля зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги дежурных суток. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По видам ДТП статистика выглядит следующим образом: три столкновения автомобилей, два наезда на пешеходов, один наезд на велосипедиста и один наезд на лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Обстоятельства каждого происшествия выясняются.

Всего за сутки инспекторы выявили 273 нарушения правил дорожного движения. Особую тревогу вызывает количество водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Таких нарушителей оказалось 16 человек. Восемь из них были остановлены в Хабаровске. В отношении всех возбуждены административные дела по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и статье 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования). В отдельных случаях материалы переданы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Девять водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на нерегулируемых переходах (статья 12.18 КоАП РФ). При этом в Хабаровске таких нарушений не зафиксировано. В то же время девять пешеходов нарушили правила перехода проезжей части (статья 12.29 КоАП РФ), из них один случай произошёл в краевой столице.

Ещё 14 водителей управляли автомобилями, не имея прав или будучи лишёнными права управления (части 1 и 2 статьи 12.7 КоАП РФ). Четверо из них были остановлены в Хабаровске. Все нарушители привлечены к административной ответственности, транспортные средства помещены на специализированные стоянки.

Госавтоинспекция Хабаровского края напоминает участникам дорожного движения о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения и необходимости строгого соблюдения правил. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и убеждаться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru