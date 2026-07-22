Жительница Биробиджана перевела мошенникам почти 36 тысяч рублей за аренду квартиры

Фото: Ольга Григорьева

В Биробиджане жертвой интернет-мошенников стала 20-летняя местная жительница. Девушка лишилась более 35 тысяч рублей при попытке арендовать однокомнатную квартиру. Объявление она нашла на одном из крупных агрегаторов недвижимости. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Управлении МВД России по Еврейской автономной области, объявление выглядело достоверно. Молодая женщина без опасений связалась с «собственником». Чтобы усыпить бдительность жертвы, злоумышленник предложил перенести общение из чата площадки в сторонний мессенджер. Обсудив условия, мошенник направил девушке ссылку на фишинговый ресурс. Визуально сайт копировал интерфейс известного платёжного сервиса.

Биробиджанка не заподозрила подвоха и перевела на счёт злоумышленника 26 тысяч рублей. После этого собеседник сообщил о техническом сбое и убедил потерпевшую совершить дополнительный платёж. Он пояснил, что это необходимо для «разблокировки» перевода. Девушка перевела ещё 9 999 рублей.

После получения второй суммы «арендодатель» перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. В ходе проверки сотрудники органов установили, что реальный собственник квартиры не сдаёт жильё в аренду. Скорее всего, фотографии интерьера были скопированы злоумышленниками из реальных объявлений прошлых лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения преступника.

В УМВД России по ЕАО напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при совершении онлайн-платежей. Не стоит переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные собеседники, даже если они выглядят как официальные сайты платёжных систем. Оплачивать услуги рекомендуется только на проверенных ресурсах и после личного осмотра жилья. Если вас просят внести предоплату за квартиру, которую вы не видели, это повод насторожиться.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru