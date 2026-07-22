Житель села Петровичи заплатит 40 тысяч рублей за тушение пожара, который устроил сам

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В Хабаровском крае суд взыскал с местного жителя расходы на тушение пожара, возникшего по его вине. Прокуратура района имени Лазо провела проверку и установила, что мужчина нарушил правила пожарной безопасности при сжигании сухой травы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, инцидент произошёл в апреле 2026 года в селе Петровичи. Местный житель решил сжечь сухую траву на своём участке, однако не учёл погодные условия и не обеспечил контроль за огнём. В результате пламя перекинулось на соседнюю территорию и повредило имущество третьего лица.

Для ликвидации пожара привлекались силы 3-го отряда противопожарной службы Хабаровского края. Расходы на выезд и работу пожарных расчётов составили около 40 тысяч рублей. Эти средства были выделены из бюджета.

Прокуратура района имени Лазо разъяснила, что по делам о нарушении правил пожарной безопасности возмещению подлежат не только стоимость уничтоженного огнём имущества, но и расходы, понесённые государством при тушении пожара, а также иные убытки, вызванные возгоранием. В связи с этим надзорное ведомство заявило иск к виновнику происшествия.

Суд согласился с доводами прокурора и в полном объёме удовлетворил исковые требования. С ответчика взыскано 40 тысяч рублей в счёт возмещения затрат на тушение пожара. Кроме того, виновнику, вероятно, предстоит компенсировать ущерб, причинённый собственнику повреждённого имущества. Этот вопрос будет решаться отдельно.

В прокуратуре Хабаровского края напоминают жителям региона о строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Сжигание сухой травы и мусора на территории населённых пунктов и вблизи лесных массивов может привести к серьёзным последствиям. Виновные в нарушении правил несут не только административную, но и гражданско-правовую ответственность. Возмещение расходов на тушение пожаров — одна из мер, направленных на профилактику подобных происшествий.

Надзорное ведомство контролирует ход исполнения судебного решения.

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