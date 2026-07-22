Более 8 тысяч туристов из Китая посетили Хабаровский край с начала года

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Хабаровский край продолжает наращивать турпоток из Китая. С начала 2026 года регион посетили более 8 тысяч гостей из КНР — это на 17,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одним из ключевых факторов роста остаётся безвизовый режим между странами. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима до конца 2027 года. Это решение, по мнению экспертов, продолжит положительно влиять на туристический поток и экономику дальневосточных регионов. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил важность этого шага для развития края.

— Хабаровск — один из ближайших крупных российских городов к границе с КНР. Упрощённый въезд увеличит туристический поток, а значит — выручку гостиниц, ресторанов, гидов, перевозчиков и малого бизнеса. А чем больше инвестиций в наш регион, тем больше средств мы можем направить на развитие края — на строительство и ремонт больниц, школ, детсадов, дорог, — сообщил Дмитрий Демешин. — Безусловно, это возможности для молодёжных обменов, туризма, науки, спорта.

Правительство Хабаровского края ведёт активную работу по развитию въездного туризма. Для гостей из Китая организуются групповые туры, которые набирают всё большую популярность. В районах проводятся событийные мероприятия и национальные фестивали. Для комфорта иностранных путешественников создана интерактивная карта-путеводитель с информацией о достопримечательностях, отелях, обменниках валют, ресторанах и магазинах.

Туроператор Анастасия Степашко рассказала о предпочтениях гостей из Поднебесной.

— Особый интерес у туристов из Китая вызывают храмы. Если удаётся попасть на событийное мероприятие — это для них настоящий восторг, — подчеркнула Анастасия Степашко. — Сохраняется интерес и к российским товарам: туристы считают их качественными и охотно покупают. В список популярных покупок входят золото и янтарь, косметика, молочная продукция, кофе, колбасные и хлебобулочные изделия, а также лекарства.

В министерстве туризма Хабаровского края напомнили, что в ближайшее время будет запущен пятидневный маршрут «Восточное ожерелье России». Он пройдёт через Хабаровский край, Приморье, Еврейскую автономную область и Амурскую область. Новый туристический продукт уже презентуют в китайской провинции Хэйлунцзян.

Власти региона делают ставку на развитие туристической инфраструктуры и увеличение числа гостей из Китая. По мнению губернатора Дмитрия Демешина, это не только даст дополнительный доход бизнесу, но и позволит направить больше средств на социальные нужды — строительство и ремонт больниц, школ, детских садов и дорог.

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