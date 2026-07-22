На набережной на дамбе Южного округа откроется декоративный парк

Фото: Максим Кононенко

Строительство парка возле арены «Ерофей» в Хабаровске перешло к новому этапу. На площадке практически завершили вертикальную планировку и прокладку инженерных сетей. Сейчас подрядчик начинает укладку брусчатки, устройство геохолмов и монтаж освещения.

Парк станет одной из ключевых частей большой набережной на дамбе Южного округа. Проект её благоустройства по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина реализует депутат Государственной Думы Максим Иванов. Партнёром в создании парка у арены «Ерофей» выступил Сбер.

Общая площадь парка составит 35 тысяч квадратных метров. Ежедневно на объекте работают до 50 человек и около десяти единиц техники. Генеральный директор компании-подрядчика Иван Костенко рассказал о ходе работ: «Вертикальную планировку и прокладку сетей мы практически завершили. Приступаем к укладке брусчатки, обустройству холмов и освещению. Здесь появятся геохолмы с камнями и деревьями. Погода вносит коррективы, но с ними справляемся, работы продолжаются».

Концепцию будущего пространства выбрали жители. При проектировании были учтены разные сценарии отдыха: прогулки с детьми, занятия спортом и йогой, велосипедные маршруты, спокойный отдых и чтение. По просьбам хабаровчан здесь сохранят привычные пешеходные связи и существующие деревья, а также высадят новые.

В оформлении парка используют более тысячи тонн природного камня. На территории установят лавочки, урны и качели. Продолжается устройство освещения на самой набережной: прокладываются километры кабеля, изготавливаются и монтируются опоры.

«Этот проект строится вокруг пожеланий самих хабаровчан. Одному нужна беговая дорожка, другому — место для прогулки с коляской, третьему — тихая зона, где можно посидеть с книгой. Поэтому мы создаём не декоративный парк для отчёта, а живое пространство, которым люди будут пользоваться каждый день», — подчеркнул Максим Иванов.

Принципиальным условием проекта стало участие местных предприятий. Работы выполняет хабаровский подрядчик, значительная часть материалов и элементов благоустройства также производится в крае. Работы в парке у арены «Ерофей» продолжаются параллельно с благоустройством набережной на дамбе Южного округа.