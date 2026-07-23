В Хабаровском крае ожидаются дожди и тепло до +32 градусов

Фото: Ольга Григорьева

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 24 июля опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется. В Хабаровске ожидается кратковременный дождь. Температурный режим: ночью — от +18 до +20 градусов, днём — от +28 до +30 градусов. Ветер северо восточный и восточный, 4–10 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В южных районах местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днём — от +24 до +29 градусов. Ветер восточный, скорость — 2–12 м/с. В центральных районах существенных осадков не ожидается, однако в Хабаровском и Нанайском муниципальных районах днём местами возможен кратковременный дождь. Ночью температура — от +7 до +13 градусов, днём — от +17 до +32 градусов.

На севере края осадков не предвидится. Температура ночью — от +7 до +15 градусов, днём — от +13 до +30 градусов. Ветер восточных направлений — 2–12 м/с.Стали свидетелями интересного события?

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