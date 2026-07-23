В Хабаровском крае ликвидировали пожар в заброшенном металлическом киоске

Фото: Кирилл Старков

По данным пресс службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций в регионе не зарегистрировано. Пожарные подразделения выезжали на 6 техногенных пожаров, в том числе на возгорания в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В краевой столице ликвидированы два очага возгорания. На улице Нерченской потушен пожар в заброшенном металлическом киоске (15 кв. м) — с огнём справились за 20 минут. В Рабочем городке ликвидировано загорание беседки и забора на открытой площадке (10 кв. м), время тушения — 30 минут, пострадавших нет.

В Комсомольске на Амуре пожарные ликвидировали возгорание в подъезде жилого дома на проспекте Первостроителей. Причиной стало замыкание электрокабеля с распространением пламени по кабель каналу с 2 по 9 этаж. На ликвидацию потребовалось 1 час 15 минут; эвакуация не проводилась, выполнено дымоудаление. Причины всех происшествий устанавливаются.

Особый противопожарный режим действует в 8 муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском. Пожарная опасность в лесах оценивается как 1–3 класс. Спасатели 3 раза привлекались для ликвидации последствий ДТП; на водных объектах происшествий нет. В крае на маршрутах — 9 туристских групп (107 человек, из них 32 ребёнка).

Текущая погода в Хабаровске: переменная облачность, возможен кратковременный дождь; ветер восточный, 5–10 м/с; температура — от +28 до +30 градусов.

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