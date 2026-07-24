Курьер телефонных аферистов задержан в Биробиджане

Фото: Маргарита Сурина

Правоохранительные органы задержали в Биробиджане 18 летнего курьера, который участвовал в хищении более 1,1 млн рублей у граждан. По версии следствия, молодой человек выполнял роль сборщика наличных по указанию телефонных мошенников, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Преступная схема строилась на обмане: аферисты звонили людям, выдавая себя за сотрудников банков или полиции, и под предлогом защиты средств убеждали жертв снять деньги со счетов. Затем к гражданам приезжал курьер, которому следовало передать наличные якобы для «обеспечения безопасности». В одном из эпизодов злоумышленник получил 200 тысяч рублей от жителя Комсомольска на Амуре.

Во второй попытке хищения у 82 летней жительницы Биробиджана вмешались её родственники. Они обратили внимание на подозрительные действия пожилой женщины и своевременно вызвали сотрудников полиции. Юношу задержали прямо во время передачи денег. Задержанный пояснил, что вакансию нашёл в сети Интернет.

На данный момент подтверждена причастность молодого человека к двум преступным эпизодам. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения — заключение под стражу. Следственные действия продолжаются.

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