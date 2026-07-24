В Хабаровском крае при ДТП пострадали 3 человека

Фото: Ольга Григорьева

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, за 23 июля зарегистрировано 3 дорожно транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека. В структуре аварий — 2 столкновения и 1 наезд на пешехода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники ГИБДД в течение суток выявили 297 нарушений ПДД. Среди наиболее серьёзных — 11 случаев управления транспортом в состоянии опьянения, из них 5 зафиксировано в Хабаровске. Правонарушения квалифицированы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.

Также инспекторы зафиксировали 6 фактов непредоставления преимущества пешеходам (3 — в Хабаровске, ст. 12.18 КоАП РФ) и 13 случаев нарушения правил перехода проезжей части пешеходами (8 — в Хабаровске, ст. 12.29 КоАП РФ). Ещё 25 водителей управляли транспортом без права на это либо будучи лишёнными водительских прав (9 из них — в Хабаровске; ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ).

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