В Хабаровске бывшего полицейского будут судить за взятку более миллиона рублей

Фото: Кирилл Старков

Железнодорожный районный суд Хабаровска зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего сотрудника миграционного подразделения УМВД России по Хабаровскому краю. Гражданин Б. обвиняется в получении крупной взятки в период исполнения служебных обязанностей, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, с сентября 2024 по май 2025 года фигурант, занимая должность в подразделении по вопросам миграции, получил от бизнесмена А. денежные средства в размере 1 миллиона 750 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось за оказание содействия, совершение отдельных служебных действий, а также за незаконное бездействие и покровительство в пользу предпринимателя и его сотрудников.

Уголовное дело поступило в суд 21 июля 2026 года. В настоящее время решается вопрос о принятии материалов к производству и назначении даты первого заседания.

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