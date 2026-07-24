Житель Хабаровского края осуждён за незаконный оборот с драгметаллами на 33 млн рублей

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Житель Николаевского района Т. признан виновным в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере — об этом сообщили в Железнодорожном районном суде Хабаровска. По версии следствия, фигурант незаконно завладел самородным золотом в сыпучем виде, общая масса которого составила более 3,4 тысячи граммов, включая свыше 3 тысяч граммов чистого золота и почти 400 граммов чистого серебра. Стоимость изъятого имущества превысила 33 миллиона рублей, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Противоправные действия совершались с июля 2024 по октябрь 2025 года. Т. хранил драгоценные металлы, а позже перевёз их на личном автомобиле, нарушив установленный законом запрет на свободный оборот драгметаллов в России. Пресечение незаконной деятельности осуществили сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

Подсудимый в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением и признал вину. Суд, приняв во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, назначил Т. условное наказание — 2 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года по ч. 4 ст. 191 УК РФ. Драгоценные металлы обращены в доход государства, транспортное средство, использованное в преступлении, конфисковано. Приговор не вступил в законную силу.

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