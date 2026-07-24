Юный похититель велосипедов задержан в Хабаровске

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровске полицейские задержали 17 летнего подростка, причастного к двум эпизодам кражи велосипедов. Как сообщает полиция Хабаровского края, преступления совершены в подъездах дома на улице Тихоокеанской. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Схема хищений была схожей: оба велосипеда владельцы не фиксировали противоугонными средствами. Первый байк стоимостью 14 тысяч рублей подозреваемый похитил днём, покатался по району и бросил во дворе. Второй велосипед (ущерб — 13 тысяч рублей) он забрал вечером из соседнего подъезда. Впоследствии оба транспортных средства были оставлены злоумышленником на улице.

Правоохранители ведут работу по установлению местонахождения и возврату имущества потерпевшим. Для частичного погашения причинённого ущерба у подозреваемого изъят смартфон. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 158 УК РФ, максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы. В отношении подростка избрана подписка о невыезде. Фигурант не трудоустроен и не обучается, ранее поставлен на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.

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