Жительниц Биробиджана не выселят из муниципальной квартиры

Фото: Ольга Григорьева

В Еврейской автономной области завершилось рассмотрение спора о праве проживания двух жительниц Биробиджана в муниципальной квартире. По данным суда, женщины занимают жилое помещение на улице Московской по договору социального найма: изначально квартира была предоставлена супругу одной из них, а после развода она осталась проживать там с дочерью. На текущий момент иного жилья у гражданок нет, объект находится в собственности городского округа, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокурор в своём заключении не согласился с требованиями истца о выселении и отметил отсутствие правовых оснований для удовлетворения иска. Районный суд принял позицию прокуратуры и отказал в выселении. После подачи апелляционной жалобы суд ЕАО подтвердил законность первоначального решения и оставил его без изменения. Апелляционная жалоба истца отклонена, решение первой инстанции вступило в силу.

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