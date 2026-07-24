Житель ЕАО хранил самодельное ружьё в гараже

Фото: Маргарита Сурина

Сотрудники полиции Смидовичского района обнаружили и изъяли у местного жителя предмет, похожий на самодельное оружие, и объект, схожий с патроном. Инцидент зафиксирован в посёлке Приамурский, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Владельцем предметов оказался 55 летний мужчина. Он пояснил, что примерно 15 лет назад нашёл трубы с резьбой и самостоятельно собрал из них ствол ружья. Также фигурант рассказал, что нашёл на берегу реки Тунгуска патроны 12 калибра, с помощью которых проверил работоспособность устройства. В дальнейшем ружьё находилось на хранении в его деревянном гараже.

Изъятый предмет передан для проведения баллистической экспертизы. В настоящее время решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях.

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