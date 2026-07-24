В Комсомольске-на-Амуре сдали первые дороги года

Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Комсомольск на Амуре демонстрирует опережающие темпы дорожных работ: первые объекты сезона сданы досрочно. В числе обновлённых участков — Московский проспект (от улицы Кирова до Степной) и улица Сусанина (от Профсоюзной до Лазо). Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На Московском проспекте заменили 2,5 тыс. кв. м дорожного полотна и обустроили свыше 300 кв. м тротуаров. Важным фактором стало обеспечение нормального подъезда к станции скорой помощи — ранее там была грунтовая дорога. На улице Сусанина ремонт имеет социальное значение: рядом находятся школа и детский сад. Здесь не только обновили проезжую часть, но и привели в порядок пешеходные зоны. Дополнительно запланированы установка автобусного павильона и монтаж пешеходных ограждений.

В ходе проверки приёмочной комиссией (в том числе представителями людей с ОВЗ) выявлены недочёты по уклонам тротуаров — их предстоит исправить подрядчику. Заместитель начальника отдела по организации дорожной деятельности администрации Комсомольска Ольга Деркач отметила, что гарантийный срок на все объекты составляет 4 года, а возникающие проблемы подрядчики обязаны устранять. Председатель общественного совета города Игорь Шевцов подчеркнул, что обычно приёмка дорог проходила ближе к осени, а в этом году уже в середине лета готовы три объекта.

Всего по нацпроекту в городе отремонтируют 10 участков дорог на сумму более 300 млн рублей, значительная часть средств выделена из федерального бюджета.

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