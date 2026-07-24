В Амурске Хабаровского края обновили культурные учреждения

Фото: Антон Шевченко. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В Амурске преобразились Центральная детская библиотека имени К. Р. Выборова и Амурский городской краеведческий музей — обновление прошло в рамках национального проекта «Семья». Учреждения теперь выполняют функцию современных досуговых и образовательных пространств для семей, детей и всех, кто интересуется историей края, сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В библиотеке реализовано комплексное техническое оснащение: появились интерактивные стена и песочница, установлен стол «Патриот», позволяющий изучать культуру и традиции России. Мебель — мобильная, книжный фонд пополнен более чем на 3 700 книг. Летом в рамках кампании «Хабаровское лето» учреждение приняло свыше тысячи юных посетителей. В краеведческом музее модернизирован зал коренных народов Амура — установлены новые витринно экспозиционные модули и система хранения костюмов. В коллекции музея — более 16 000 экспонатов, среди которых особое место занимает ковёр из рыбьей кожи, созданный мастерицей Татьяной Киле.

Губернатор Дмитрий Демешин отметил важность сохранения культурного наследия в контексте объявленного Президентом Года единства народов России. По его словам, федеральные программы позволяют создавать комфортные условия для знакомства с историей и традициями региона. Депутат Госдумы Максим Иванов подчеркнул, что обустройство небольших музеев — приоритетное направление, поскольку именно в них наглядно прослеживается связь поколений. В этом году модернизированы четыре учреждения в Амурском, Бикинском, Нанайском районах и районе имени Полины Осипенко; ещё два музея оснащаются в Верхнебуреинском районе.

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