В Хабаровском крае маршрут „Восточное ожерелье“ запустят осенью

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На конференции в Харбине Хабаровский край представил межрегиональный маршрут «Восточное ожерелье России». Событие стало частью программы, приуроченной к 25 летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая. Координатором турпроекта определён Хабаровский край, а его запуск предварительно запланирован на осень этого года, сообщает пресс служба правительства Хабаровского краяпресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно информации от региональных туроператоров, осенью первые туристические группы из КНР отправятся в пятидневный железнодорожный тур, который охватит Хабаровский край, Приморский край, Еврейскую автономную и Амурскую области. В минтуризма края подчёркивают, что увеличение турпотока из Китая позволит повысить загрузку гостиничного фонда, транспортных мощностей и сферы услуг, тем самым стимулируя экономический рост — особенно с учётом продлённого безвизового режима по указу Президента РФ.

На полях конференции обсуждался вопрос о продлении и переподписании отраслевого договора по туризму между двумя странами: с инициативой выступил представитель китайской стороны Шэнь Гуаньчунь. По оценке министра туризма Хабаровского края Марины Ярцевой, обновлённая правовая база упростит реализацию совместных проектов — от туристических маршрутов до образовательных программ. Для детальной проработки темы предложена площадка российско китайского форума в Хабаровске (4–6 сентября 2026 г.). В региональном ведомстве акцентируют, что расширение сотрудничества в сегментах детского, образовательного и молодёжного туризма укрепит не только экономические, но и культурные связи между государствами.

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