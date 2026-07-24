В Хабаровском крае 100 тысяч жителей ежегодно выбирают спорт

Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края

Проект «Доступный спорт» способствует росту популярности физической активности среди жителей Хабаровского края: по данным министерства спорта региона, ежегодно к занятиям спортом и активным отдыхом приобщаются около 100 тысяч человек. Реализация инициативы продолжается в Год спорта, объявленный губернатором Дмитрием Демешиным, и соотносится с задачами федеральной госпрограммы «Спорт России», сообщает пресс служба правительства Хабаровского края Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Комсомольске на Амуре с 2023 года действует традиция «Чемпионской зарядки»: каждую летнюю субботу горожане собираются на «Умной площадке» между комплексами «Дземги Арена» и «Грация». Занятия проводят спортсмены и воспитанники «Регионального центра развития спорта». Участница программы Инна Логунова подчёркивает значимость регулярных бесплатных активностей: они позволяют жителям сохранять хорошую физическую форму и положительный эмоциональный фон.

Для жителей и гостей краевой столицы 25 июля запланированы бесплатные спортивные события. В 8:00 на набережной возле Арены «Ерофей» пройдёт йога Айенгара — участникам необходимо иметь при себе коврик (при неблагоприятных погодных условиях тренировка будет перенесена). В 9:00 стартует утренняя пробежка на 5 км: сбор участников — на набережной стадиона им. Ленина у сцены у речного вокзала. В Комсомольске на Амуре «Чемпионскую зарядку» 25 июля проведёт Максим Лебедев, победитель первенства России и призёр всероссийских турниров по скалолазанию; начало в 10:00 на площадке Центра игровых видов спорта и единоборств по адресу пр. Победы, 6/1. Занятие подходит для всех уровней подготовки.

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