Автомобиль на парковке вспыхнул пламенем в Магадане

Фото: ГУ МЧС по Магаданской области

В Магадане днём 24 июля загорелся припаркованный на улице Речной автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения от очевидца, сообщает ГУ МЧС по Магаданской области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

К месту происшествия оперативно выдвинулись 8 пожарных и 2 единицы техники. Расчёт ликвидировал пламя через 8 минут после прибытия. Площадь повреждений составила 8 кв. м: огнём затронуты салон и фрагмент моторного отсека машины.

Предварительная версия дознавателя МЧС России — поджог. Ведётся проверка, по результатам которой установят точную причину пожара.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru