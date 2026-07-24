Житель Магадана пойдёт под суд за попытку дать взятку полицейскому

Фото: Ольга Григорьева

В Магадане перед судом предстанет 61 летний местный житель, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ — покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным следствия, в мае текущего года обвиняемый провожал знакомого в аэропорту Магадан. Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно, из за чего сотрудник полиции составил в отношении него административный протокол. Пытаясь помочь приятелю избежать задержания и опоздания на рейс, мужчина передал полицейскому 50 тысяч рублей, поместив купюры под бронежилет сотрудника. Правоохранитель отказался принять деньги и сразу уведомил о случившемся своё руководство.

Уголовное дело передано в Магаданский городской суд Магаданской области для рассмотрения по существу.

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