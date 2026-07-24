Мошенники выманили у жителей Хабаровского края 225 тысяч

Фото: Ольга Григорьева

Два жителя Вяземского района стали жертвами интернет мошенников при попытке приобрести товары онлайн. Суммарный ущерб составил 225 тысяч рублей, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Первый потерпевший — 41 летний мужчина — планировал купить стройматериалы через сервис объявлений. Переведя 55 тысяч рублей по условиям «электронного договора», он столкнулся с затягиванием сроков поставки, а позже продавец полностью прекратил общение. Второй случай затронул 54 летнего автолюбителя, который перечислил 170 тысяч рублей на номер телефона лжепродавца двигателя. После перевода средств переписка была удалена, а контакт с мошенником утрачен.

Следственные органы возбудили уголовные дела по фактам противоправных действий. Сотрудники полиции сформулировали рекомендации по минимизации рисков при дистанционных покупках: избегать переводов на карты и номера телефонов до фактической передачи товара, не использовать мессенджеры как основную площадку для сделок, ориентироваться на сервисы с функцией «безопасной сделки». Особое внимание следует уделять предложениям с аномально низкой стоимостью и чрезмерно настойчивым продавцам.

При выявлении признаков мошенничества гражданам следует немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы: 02 или 102 (с мобильного телефона).

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