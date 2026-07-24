В Хабаровске задержан подозреваемый в грабеже украшений у пенсионерки

Фото: Маргарита Сурина

Полиция Хабаровска задержала 35 летнего мужчину по подозрению в грабеже 63 летней пенсионерки в Железнодорожном районе. Преступление было совершено вечером у дверей квартиры потерпевшей: злоумышленник подошёл сзади и сорвал с женщины золотую цепочку с крестиком, после чего сразу скрылся, сообщает полиция Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Установлено, что подозреваемый — житель микрорайона Хабаровск 2, ранее неоднократно судим за имущественные преступления. После освобождения из колонии в прошлом году он работал автослесарем. Украшения мужчина сдал в ломбард, выручив за них 13 тысяч рублей; впоследствии изделия были проданы третьим лицам.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до четырёх лет лишения свободы. Для частичного возмещения ущерба у подозреваемого изъят смартфон.

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