Более 35 тысяч работников Хабаровского края вовлечены в программы здоровьесбережения

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Более 35 тысяч работников Хабаровского края вовлечены в корпоративные программы здоровьесбережения. Инициативы реализуются в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и направлены на профилактику хронических заболеваний, составляющих значительную долю смертности среди трудоспособного населения, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На предприятиях края проводят семинары и практические занятия: офисные сотрудники осваивают гимнастику для профилактики типичных «сидячих» проблем, специалисты с высокой когнитивной нагрузкой — упражнения для восстановления концентрации, а работники физического труда — техники снижения профессиональных рисков. Программы внедрены в 197 организациях; 67 из них обновили подходы по актуальным методическим рекомендациям, в том числе 30 крупных предприятий.

Важную роль играют мобильные медбригады: за первые шесть месяцев 2026 года они провели 148 выездных профилактических осмотров, охватив более 5 тысяч человек. Экспертная оценка 14 корпоративных программ позволила отобрать лучшие практики для дальнейшего распространения.

Среди популяризационных мероприятий — четвёртые «Корпоративные игры сотрудников здравоохранения — 2026» в Хабаровске. В соревнованиях по волейболу, настольному теннису, дартсу, мини футболу и семейной эстафете приняли участие около 300 сотрудников из 15 медицинских учреждений — вместе с семьями.

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