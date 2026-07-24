Гепатиты в Хабаровском крае снизились в 1,5 раза

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Хабаровский край демонстрирует положительную динамику в борьбе с вирусными гепатитами: за первое полугодие 2026 года количество выявленных случаев гепатитов В и С сократилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 182 случаев, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Эффективность работы подтверждается высокими показателями излечения: в 2025 году терапию препаратами прямого противовирусного действия прошли 1026 пациентов, 999 из них успешно завершили курс — доля выздоровевших достигла 97,3 %. Отдельное внимание уделяется лечению детей: с 2023 года 38 несовершеннолетних с хроническим гепатитом С получили необходимую помощь за счёт фонда «Круг добра».

Профилактика остаётся одним из ключевых направлений. Всеобщая вакцинация новорождённых от гепатита В, действующая в России уже 30 лет, признана важным инструментом предупреждения тяжёлых осложнений, включая печёночный рак. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Хабаровского края и ДФО Анны Кузнецовой, каждый житель края может бесплатно привиться в своей поликлинике.

Для повышения осведомлённости населения 25 июля в Хабаровске пройдёт акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. На набережной реки Амур (район Речного вокзала) с 17:00 до 19:00 Краевой центр «Анти СПИД» совместно с Хабаровским краевым отделением «Российский Красный Крест» организуют бесплатное анонимное экспресс тестирование на гепатиты В и С, а также на ВИЧ. Специалисты предоставят консультации и расскажут о мерах профилактики.

К 2030 году в рамках федеральных программ медики региона намерены спасти не менее 98 тысяч жизней за счёт своевременной диагностики и лечения.

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