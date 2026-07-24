в Хабаровске изъяли 594 литра незаконного алкоголя

Фото: Маргарита Сурина

Полицейские Хабаровска совместно со специалистами правительства региона изъяли из нелегального оборота 594 литра алкогольной продукции. Рейд провели на оптово розничной базе в Железнодорожном районе после поступления информации о нарушениях правил продажи спиртного, сообщает полиция Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По результатам проверки установлено, что предприниматель 58 лет реализовывал пиво без сопроводительных документов, подтверждающих законность поставки и оборота товара. Объём изъятой продукции составил 672 единицы (594 литра), её стоимость оценивается примерно в 60 тысяч рублей. Товар помещён на ответственное хранение.

Бизнесмену грозит административная ответственность: в отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, материалы дела готовятся к передаче в суд.

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