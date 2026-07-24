В Хабаровском крае 25 июля прогнозируется небольшой дождь

Фото:Ольга Григорьева

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 25 июля в Хабаровском крае опасных метеоявлений не ожидается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В городе Хабаровске прогнозируют небольшой дождь. Ночная температура составит от +16 до +18 градусов, дневная — от +27 до +29 градусов. Ветер юго восточный, скоростью 4–10 м/с.

В южных районах местами пройдёт кратковременный дождь. В ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах от +15 до +20 градусов, в дневные — от +25 до +30 градусов. Ветер восточный, 2–7 м/с, в отдельных местах — 7–12 м/с.

В центральных районах существенных осадков не предвидится. В то же время в Хабаровском и Нанайском МР днём местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью — от +12 до +17 градусов, днём — от +25 до +30 градусов. Ветер восточных направлений, 2–12 м/с.

В северных районах осадков существенных не ожидается. Температура ночью прогнозируется от +8 до +15 градусов, днём — от +14 до +31 градуса. Ветер восточный и юго восточный, 2–12 м/с.

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