В Хабаровском крае совершено мошенничество на 6,95 млн

Фото: Ольга Григорьева

Правоохранительные органы Хабаровского края пресекли деятельность группы лиц, похитивших бюджетные средства на сумму около 6,95 миллиона рублей, сообщает полиция Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили сотрудники полиции, в период с 2022 по 2024 год сотрудница центра соцподдержки и её сообщник оформляли фиктивные социальные контракты. Для придания видимости законности выплат они обещали малоимущим гражданам получение денежных средств при минимальных действиях со стороны получателей.

Для подтверждения целевого расходования денег фигуранты предоставляли подложные документы, в том числе чеки с фальшивыми QR кодами. Нарушение выявили в ходе выборочной проверки: один из QR кодов перенаправлял на страницу сертификата о вакцинации вместо сведений о приобретении оборудования.

Действия участников группы квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Уголовное дело завершено и передано для рассмотрения в суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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