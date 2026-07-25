В Хабаровском крае МЧС вывело из леса пару сборщиков дикоросов

Фото: Кирилл Старков

В районе села Пивань спасатели Хабаровского ПСО (г. Комсомольск на Амуре) помогли выбраться из леса супружеской паре, которая отправилась за дикоросами и потеряла ориентировку. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как уточнили в пресс службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, решающим фактором в поиске стало то, что у заблудившихся был при себе включённый мобильный телефон. Благодаря постоянной связи со спасателями, супруги смогли сориентироваться на местности по рекомендациям специалистов и выйти к безопасной точке. Вся операция заняла полтора часа.

Во время проведения спасательных действий у женщины резко повысилось давление — ей была своевременно оказана помощь. Сейчас состояние обоих граждан не вызывает опасений.

МЧС России напоминает: перед походом в лес необходимо зарядить телефон, продумать маршрут, изучить прогноз погоды, сообщить родственникам о планах и взять с собой базовый набор снаряжения — компас, свисток, нож, спички в непромокаемой упаковке, воду, продукты, тёплую одежду и необходимые лекарства.

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