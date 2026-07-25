Зафиксированы новые случаи мошенничества в ЕАО

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровском крае сохраняется напряжённая ситуация с мобильным и интернет мошенничеством: с начала года от действий преступников пострадали 122 жителя региона, суммарный ущерб достиг 45 миллионов 674 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

За минувшую неделю зарегистрированы две крупные попытки хищения — на общую сумму 2 миллиона 140 тысяч рублей. Житель Биробиджана, откликнувшись на объявление о продаже автомобиля, едва не перевёл мошенникам 1 миллион 240 тысяч рублей. Другая потерпевшая, поверив лжесотрудникам спецслужб, собиралась передать 900 тысяч рублей; благодаря своевременно проведённым оперативным мероприятиям перевод удалось заблокировать.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по данным эпизодам, расследование находится на контроле прокуратуры. По поручению прокурора области ведётся работа по защите прав граждан, пострадавших от действий мошенников. В текущем году прокуроры направили 20 исков к дропперам о взыскании неосновательного обогащения, 16 из них удовлетворены судом; надзорное ведомство контролирует исполнение вынесенных решений.

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