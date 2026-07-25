Житель ЕАО хотел купить Subaru и чуть не лишился денег

Фото: Ольга Григорьева

Житель Биробиджана едва не стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль через социальную сеть. Сумма потенциальной потери могла составить более 1,2 миллиона рублей, сообщает прокуратура ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как рассказали в правоохранительных органах, 62 летний мужчина откликнулся на объявление о продаже Subaru Forester за 1 миллион 240 тысяч рублей. В рамках сделки ему предстояло перевести продавцу 619,8 тысячи рублей в качестве предоплаты. При обращении в банк для осуществления перевода финансовая организация выявила признаки мошенничества и заблокировала транзакцию.

Впоследствии выяснилось, что продавец действовал в преступных целях. По факту покушения на хищение денежных средств возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Прокуратура взяла ход и результаты расследования на контроль.

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