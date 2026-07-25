В Хабаровском крае мошенники под видом дочери пенсионерки выманили 500 тыс рублей

Фото: Кирилл Старков

85 летняя жительница Хабаровского края стала жертвой телефонных мошенников, потеряв 500 тысяч рублей, сообщает полиция Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю, злоумышленники разыграли перед пенсионеркой сценарий экстренной ситуации. Ей позвонила женщина, которая, по словам потерпевшей, представилась её дочерью и в истерике сообщила, что ударила чужого ребёнка, а на лечение срочно нужны деньги. Далее разговор продолжил мужчина, который под предлогом уточнения деталей выведал у пенсионерки данные о её сбережениях и назвал адрес, где они хранятся.

Женщине дали чёткие инструкции: подготовить деньги, упаковать их в непрозрачный пакет и ждать курьера. Спустя короткое время к ней прибыл молодой человек, забрал пакет и скрылся. Только после этого пенсионерка позвонила настоящей дочери, выяснила, что с ней всё в порядке, и обратилась за помощью в полицию.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей подозреваемый был задержан по горячим следам. Часть похищенных денежных средств изъята — её вернут потерпевшей. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ, устанавливаются все участники преступной схемы.

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