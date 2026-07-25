В Хабаровском крае пожарные справились с возгоранием легкового автомобиля за 20 минут

Фото: Маргарита Сурина

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным МЧС по Хабаровскому краю, пожарные подразделения выезжали на 10 техногенных возгораний, 4 из которых пришлись на жилой фонд. В селе Ильинка Хабаровского района ликвидировано пламя в заброшенном деревянном строении (площадь — 35 кв. м). В краевой столице на улице Тихоокеанской потушено загорание мусора между гаражами на площади 8 кв. м; в ходе проверки выявлены повреждения дверей в контейнере и гараже. В Комсомольске на Амуре пожарные справились с возгоранием легкового автомобиля за 20 минут — машина была полностью охвачена огнём.

Наиболее серьёзным инцидентом стало возгорание в жилом доме на улице Вологодской в Хабаровске. В квартире на 3 м этаже горели вещи на площади 5 кв. м. Сотрудники МЧС спасли хозяйку — женщина получила ожоги, её госпитализировали. Самостоятельно из подъезда вышли 23 жителя. На тушение потребовалось около часа; в работах участвовали 10 спасателей и 3 единицы спецтехники. Причины пожаров выясняются.

Спасатели ведут поиски трёх мужчин, пропавших предположительно во время купания: случаи зафиксированы на реке Амур в районе улицы Осиповка и центральной набережной, а также на протоке Хохлацкой возле села Виноградовка. К оперативным мероприятиям привлечены краевые и городские спасатели, сотрудники полиции.

Кроме того, пожарно спасательные расчёты 5 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, ещё 2 раза — к другим неотложным работам. В крае на маршрутах следуют 10 тургрупп (110 человек, включая 32 детей).

В 8 муниципалитетах сохраняется особый противопожарный режим. Уровень пожарной опасности в лесах: 4 й класс — в Бикинском округе и Вяземском районе, 2–3 й — на остальной территории региона.

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