В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП

Фото: Ольга Григорьева

По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, за 24 июля 2026 года в Хабаровском крае произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 получили ранения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Из общего числа аварий 3 пришлись на столкновения транспортных средств — в них травмы получили 6 человек. Ещё одно происшествие связано с самопроизвольным движением автомобиля, оно закончилось гибелью человека. Также зарегистрирован 1 съезд транспортного средства с дороги — пострадали 3 человека.

Сотрудники ГИБДД в течение суток зафиксировали 387 нарушений ПДД. Особое внимание уделено выявлению водителей в состоянии опьянения: задержано 13 таких лиц (6 из них — в Хабаровске). Правонарушения квалифицированы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.

Среди других нарушений — 16 эпизодов, когда водители не пропустили пешеходов на переходах (ст. 12.18 КоАП РФ; 7 случаев — в Хабаровске), и 17 нарушений со стороны пешеходов (ст. 12.29 КоАП РФ; 8 из них — в краевом центре). Также инспекторы выявили 26 водителей без права управления транспортным средством (ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ), в том числе 11 в г. Хабаровске.

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