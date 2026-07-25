В Хабаровском крае бывшая жена сняла деньги без согласия супруга

Фото: Ольга Григорьева

В Бикинском городском суде Хабаровского края рассмотрено гражданское дело о взыскании неосновательного обогащения: истец Ю. добился возврата денежных средств, снятых бывшей супругой П, сообщает официальный сайт "Суды Хабаровского края". Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как следует из материалов дела, брак между сторонами был заключён в 2014 году и расторгнут в 2023 году. В марте 2022 года Ю. убыл в зону СВО. На тот момент он разрешил П. пользоваться своим денежным довольствием, привязав карту к её номеру телефона. В августе того же года истец узнал о фактическом прекращении семейных отношений и официально уведомил ответчицу о запрете использования средств, а также заблокировал доступ к мобильному банку.

Тем не менее в 2023 году П. смогла восстановить доступ к счёту и сняла более 2 миллионов рублей. Возвращать деньги добровольно она отказалась. В судебном заседании установлено, что средства были израсходованы на личные цели ответчицы без согласия владельца счёта.

Суд удовлетворил исковые требования Ю. в полном объёме. Решение не обжаловалось и приобрело законную силу.

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