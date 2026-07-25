В Комсомольске-на-Амуре женщина лишилась денег при бронировании отдыха

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Жительница Комсомольска на Амуре стала жертвой интернет мошенников при планировании отпуска в Приморье: женщина потеряла 54 тысячи рублей, сообщает полиция Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как рассказали в полиции, 53 летняя горожанка обнаружила онлайн объявление об аренде коттеджа на побережье. В ходе переписки с «владельцем» она перевела 30 % стоимости в качестве предоплаты. Уже на следующий день публикация исчезла с площадки, а собеседник перестал отвечать на сообщения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МВД акцентируют внимание на необходимости соблюдения мер предосторожности. Перевод денег на счета физлиц до осмотра жилья и подписания документов недопустим. Важно удостовериться в праве собственности арендодателя и пользоваться только надёжными платформами бронирования.

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