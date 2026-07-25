Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРекламаРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРекламаРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит25 июля 2026 5:30

В Хабаровске спасатели вызволили девочку из бетонных обломков

Спасатели МЧС России провели сложную операцию по спасению подростка в Хабаровске
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: ГУ МЧС Хабаровского края

Фото: ГУ МЧС Хабаровского края

Спасатели МЧС России провели сложную операцию по спасению подростка в Хабаровске: девочка оказалась в ловушке среди железобетонных конструкций посреди водоёма, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вечером 24 июля поступил вызов в поисково спасательный отряд (с. Ракитное): в карьере в районе 5 й площадки девочке требовалась помощь. Как выяснилось, подросток вместе с друзьями находилась в необорудованном для купания месте. Находясь на бетонном островке в центральной части карьера, она неудачно наступила — нога застряла в расщелине между обломками.

Для того чтобы добраться до пострадавшей, спасателям пришлось плыть к островку, неся аварийно спасательное оборудование. Освобождение ноги из железобетонных оков заняло несколько часов. По завершении операции девочку передали медикам.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru