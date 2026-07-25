В Хабаровске спасатели вызволили девочку из бетонных обломков

Фото: ГУ МЧС Хабаровского края

Спасатели МЧС России провели сложную операцию по спасению подростка в Хабаровске: девочка оказалась в ловушке среди железобетонных конструкций посреди водоёма, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вечером 24 июля поступил вызов в поисково спасательный отряд (с. Ракитное): в карьере в районе 5 й площадки девочке требовалась помощь. Как выяснилось, подросток вместе с друзьями находилась в необорудованном для купания месте. Находясь на бетонном островке в центральной части карьера, она неудачно наступила — нога застряла в расщелине между обломками.

Для того чтобы добраться до пострадавшей, спасателям пришлось плыть к островку, неся аварийно спасательное оборудование. Освобождение ноги из железобетонных оков заняло несколько часов. По завершении операции девочку передали медикам.

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