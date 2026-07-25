Пилоты Дальнего Востока сразились в Хабаровске на этапе Кубка по дрифту

Фото: Официальный канал мэра города Хабаровск

На третьем этапе Кубка Хабаровского края по дрифту X Drift 2026 в Хабаровске выступили лучшие пилоты Дальнего Востока, сообщает Администрация Хабаровска. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Соревнования объединили спортсменов из Хабаровска, Владивостока, Находки, Благовещенска, Дальнереченска, Лучегорска и Еврейской автономной области. Мероприятие имеет статус официальных соревнований и включено в календарный план министерства спорта — это подчёркивает его важность для спортивной повестки региона.

По данным организаторов, участники положительно оценивают уровень площадки и условия для заездов. Проведение масштабных состязаний особенно актуально в 2026 году — он объявлен губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным Годом спорта. Это демонстрирует готовность региона к организации крупных спортивных событий и популяризации активного образа жизни.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru