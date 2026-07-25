В Хабаровском крае школа № 9 готовится к открытию после масштабного ремонта

Фото: Антон Шевченко. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Школа № 9 в Амурске готовится к приёму учеников после капитального ремонта — завершить все работы планируется к 1 сентября, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ремонтные мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». С начала января на объекте выполнили значительный объём работ: обновили инженерные системы (отопление, вентиляцию, водоснабжение, электроснабжение), провели отделку актового зала и лестничных маршей, уложили полы в учебных классах и коридорах, установили профлист. Сейчас подрядная организация завершает работы на первом этаже — предстоит покраска стен, монтаж дверей и укладка полов. Также в планах — обновление фасада здания.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично оценил ход ремонта во время рабочей поездки в Амурский район и поставил задачу нарастить темпы работ, увеличив число специалистов на площадке.

Родители учеников участвуют в контроле за ходом работ. По словам Анны и Александра Гурских, родителей учащихся, подрядчик не допускает простоев и работает интенсивно, в том числе в выходные дни.

В образовательном учреждении обучается 765 детей, работают 42 педагога, среди которых 7 выпускников этой же школы. На протяжении трёх лет школа демонстрирует стабильно высокие результаты на ГИА и ЕГЭ, а 90 % учащихся вовлечены в дополнительное образование.

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