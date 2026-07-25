В Хабаровском крае заключено более 1000 соцконтрактов

Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Хабаровского края

В Хабаровском крае свыше тысячи семей смогли повысить свой доход за счёт участия в программе социальных контрактов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, с начала 2026 года жители края заключили 1028 соцконтрактов в рамках нацпроекта «Семья». Механизм предполагает целевую помощь семьям с низким доходом: средства можно направить на запуск бизнеса, обучение, развитие хозяйства или содействие в трудоустройстве.

Лидером по популярности стало открытие собственного дела — такой возможностью воспользовались 419 человек. Помощь в поиске работы получили 347 граждан, 160 семей развили личные подсобные хозяйства, 96 человек — получили поддержку для преодоления трудных жизненных обстоятельств. Особое внимание уделяется многодетным семьям и близким участников СВО.

Важное изменение в правилах действует с февраля 2025 года: при расчёте нуждаемости пособие на детей не принимается в расчёт, что позволяет большему числу родителей воспользоваться мерами поддержки. Перед стартом предпринимательской деятельности или развитием хозяйства участники программы проходят оценку компетенций; при выявлении пробелов им предоставляется бесплатное обучение в центре «Мой бизнес».

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru