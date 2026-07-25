Подведены итоги Медиафорума в Хабаровске

В Хабаровске подвели итоги Дальневосточного Медиафорума — крупнейшего отраслевого события в сфере массовых коммуникаций на Дальнем Востоке. сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Форум продолжался два дня и объединил представителей медиасообщества со всего Дальнего Востока: журналистов, блогеров, пресс секретарей, сотрудников госпабликов и студентов, а также федеральных экспертов. Площадками мероприятия стали Дом офицеров Восточного военного округа и Молодёжный досуговый центр.

Ключевым событием стало пленарное заседание с участием губернатора Дмитрия Демешина. Глава края подчеркнул, что СМИ должны не только информировать об успехах, но и фиксировать реальные проблемы, с которыми сталкиваются жители. Также на повестке стояла тема противодействия фейкам: по словам губернатора, главным оружием против дезинформации остаются правда и единство. Депутат Госдумы Максим Иванов отметил, что публикации и обращения граждан нередко становятся сигналом для оперативного реагирования властей.

Среди основных тем форума — патриотическое воспитание, поддержка ветеранов СВО, развитие молодёжной журналистики и применение новых медиатехнологий.

Впервые в регионе вручили почётные звания в сфере медиа. Звание «Заслуженный журналист Хабаровского края» присвоено Екатерине Сериковой, Марине Семченко и Вячеславу Кореневу. «Заслуженный работник сферы массовых коммуникаций» — Александру Киму, Светлане Львовой и Сергею Сайко.

В Хабаровске подвели итоги Дальневосточного Медиафорума — крупнейшего отраслевого события в сфере массовых коммуникаций на Дальнем Востоке. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Форум продолжался два дня и объединил представителей медиасообщества со всего Дальнего Востока: журналистов, блогеров, пресс секретарей, сотрудников госпабликов и студентов, а также федеральных экспертов. Площадками мероприятия стали Дом офицеров Восточного военного округа и Молодёжный досуговый центр.

Ключевым событием стало пленарное заседание с участием губернатора Дмитрия Демешина. Глава края подчеркнул, что СМИ должны не только информировать об успехах, но и фиксировать реальные проблемы, с которыми сталкиваются жители. Также на повестке стояла тема противодействия фейкам: по словам губернатора, главным оружием против дезинформации остаются правда и единство. Депутат Госдумы Максим Иванов отметил, что публикации и обращения граждан нередко становятся сигналом для оперативного реагирования властей.

Среди основных тем форума — патриотическое воспитание, поддержка ветеранов СВО, развитие молодёжной журналистики и применение новых медиатехнологий.

Впервые в регионе вручили почётные звания в сфере медиа. Звание «Заслуженный журналист Хабаровского края» присвоено Екатерине Сериковой, Марине Семченко и Вячеславу Кореневу. «Заслуженный работник сферы массовых коммуникаций» — Александру Киму, Светлане Львовой и Сергею Сайко.

В Хабаровске подвели итоги Дальневосточного Медиафорума — крупнейшего отраслевого события в сфере массовых коммуникаций на Дальнем Востоке. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Форум продолжался два дня и объединил представителей медиасообщества со всего Дальнего Востока: журналистов, блогеров, пресс секретарей, сотрудников госпабликов и студентов, а также федеральных экспертов. Площадками мероприятия стали Дом офицеров Восточного военного округа и Молодёжный досуговый центр.

Ключевым событием стало пленарное заседание с участием губернатора Дмитрия Демешина. Глава края подчеркнул, что СМИ должны не только информировать об успехах, но и фиксировать реальные проблемы, с которыми сталкиваются жители. Также на повестке стояла тема противодействия фейкам: по словам губернатора, главным оружием против дезинформации остаются правда и единство. Депутат Госдумы Максим Иванов отметил, что публикации и обращения граждан нередко становятся сигналом для оперативного реагирования властей.

Среди основных тем форума — патриотическое воспитание, поддержка ветеранов СВО, развитие молодёжной журналистики и применение новых медиатехнологий.

Впервые в регионе вручили почётные звания в сфере медиа. Звание «Заслуженный журналист Хабаровского края» присвоено Екатерине Сериковой, Марине Семченко и Вячеславу Кореневу. «Заслуженный работник сферы массовых коммуникаций» — Александру Киму, Светлане Львовой и Сергею Сайко.

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