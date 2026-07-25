В Хабаровске решают проблему безнадзорных собак

Фото: Администрация города Хабаровска

В Хабаровске под председательством мэра Сергея Кравчука прошла первая встреча рабочей группы по вопросам безнадзорных животных — она будет заниматься решением финансовых и организационных задач в этой сфере, сообщает администрация города Хабаровска. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В приюте «Добрый пёс» на данный момент содержатся около 1 800 взрослых собак и порядка 150 щенков. Все поступившие животные проходят обязательный ветеринарный осмотр, стерилизацию, десятидневный карантин и маркировку — получают бирку и электронный чип. Тем, кто остаётся без семьи, обеспечивают пожизненное содержание.

Объём финансирования на 2025 год — почти 140 млн рублей — уже израсходован, с середины декабря используется бюджет следующего года. Специалисты полагают, что фактические потребности вдвое превышают выделенные средства.

Среди принятых на заседании решений — проработка передачи обслуживания приюта «Добрый пёс» муниципальному предприятию, усиление контроля со стороны административных комиссий районов за животными без чипов и организация бесплатной стерилизации собак для отдельных категорий горожан.

Мэр Сергей Кравчук подчеркнул, что необходимы системные решения, которые обеспечат стабильную работу приюта и полный контроль над ситуацией. По данным депутата городской думы Александра Диденко, сейчас в приюте сохраняется базовый уровень обеспечения: есть корм, вода и электричество.

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