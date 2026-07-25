В ЕАО работникам выплатили 1,4 млн рублей выплатили после проверки прокуратуры

Фото: Кирилл Старков

В Еврейской автономной области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму более 1,4 млн рублей перед 25 работниками компании, которое занимается теплоснабжением. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установила прокуратура Ленинского района ЕАО, долги перед сотрудниками образовались в период с марта по апрель 2026 года. В целях устранения нарушений руководителю предприятия внесено представление, а в суд направлены исковые заявления о взыскании невыплаченных средств в пользу работников. Все заявления судом рассмотрены и удовлетворены.

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