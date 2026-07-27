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НовостиСпорт27 июля 2026 2:40

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» проиграл ФК «Уфа» на выезде

Гостевая серия прошла без набора очков
Николай РОМАНОВ
Фото сгенерировано нейросетью

Фото сгенерировано нейросетью

Ночной матч мог вызвать интерес для болельщиков разных команд. Для хабаровчан это примерно равный по силам соперник, и можно было ожидать равной борьбы, если сравнивать с первыми двумя матчами. Для Уфы же, это улучшение своего турнирного положения, и удержаться вблизи к топ-4.

Нейтральному болельщику интерес же был от скандала с прошлым матчем между командами. Напомним, в мае 2026 должен был пройти матч в Хабаровске, но из-за угрозы атаки БПЛА, «Уфа» не смогла вовремя добраться на матч. В результате разбирательств, они получили тогда техническое поражение. Оно сохранило официально армейцев в лиге, а оппонент чудом остался в чемпионате в самой его концовке. В результате чего, к игре появляется повышенный интерес даже у нейтрального зрителя.

Игра началась без особой активности, острый момент был практически сразу реализован – футболист хозяев реализовал пенальти. Далее шли обмены атаками, которые в данном матче ничего не поменяли до финального свистка – 1-0, хабаровчане снова без очков. Выездная серия завершена с 0 набранных баллов, и разницей мячей 1-5 после трех туров. И на данный момент, «СКА» стал последней командой лиги ( до возможного ухудшения результата у «Камаза».

Следующая встреча начнет долгожданную домашнюю часть матчей 2026-2027 – второго августа против екатеринбургского «Урала».