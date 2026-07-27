В Хабаровском крае 28 июля возможен кратковременный дождь

Фото: Ольга Григорьева

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщило, что 28 июля опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется. В Хабаровске во второй половине дня возможен кратковременный дождь, существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19 градусов, днём — от +26 до +28 градусов. Ветер юго западный, 5–10 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В южных районах края днём местами пройдёт кратковременный дождь. Температурный фон: ночью от +14 до +19 градусов, днём от +25 до +30 градусов. Ветер юго западный, 6–11 м/с.

Центральные районы ожидают местами кратковременный дождь и ливни. В Советско Гаванском и Ванинском муниципальных округах существенных осадков не предвидится. Ночная температура — от +7 до +19 градусов, дневная — от +22 до +32 градусов. Ветер юго восточный и юго западный, 4–12 м/с.

Северные районы края преимущественно останутся без осадков, за исключением Аяно Майского муниципального района, где местами возможен кратковременный дождь. Ночью ожидается от +7 до +17 градусов, днём — от +13 до +26 градусов. Ветер южный, 3–11 м/с.

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