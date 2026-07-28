Терминал в селе Богородское в Хабаровском крае сдадут досрочно

Фото: Любовь Полина

Аэропорт в Богородском готовится к открытию в августе — новый терминал сдан раньше запланированного срока. Изначально по контракту завершение работ было намечено на конец 2026 года, но подрядчики справились быстрее, сохранив требуемый уровень качества. Пропускная способность объекта составит до 100 пассажиров в час, что в 2,7 раза превышает прежние возможности, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В новом терминале предусмотрены удобства для пассажиров: комната матери и ребёнка, санузел с душевой кабиной, зал выдачи багажа. Сейчас идёт этап настройки и тестирования технического оборудования.

Средства на модернизацию выделены из фонда капитального ремонта аэродромов, созданного в 2024 году по поручению Президента Владимира Путина в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Также с февраля 2026 года на линии Хабаровск — Богородское по поручению губернатора края Дмитрия Демешина увеличено количество регулярных рейсов до трёх в неделю.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru