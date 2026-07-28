В Хабаровском крае осуждённый за насилие над детьми пройдёт принудительное лечение у психиатра

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В Хабаровске Центральный районный суд огласил приговор в отношении жителя Советской Гавани, совершившего преступления против половой неприкосновенности пяти несовершеннолетних. Подсудимый, длительное время трудившийся в сфере работы с несовершеннолетними и в спортивной отрасли, признан виновным по совокупности статей УК РФ, включая п. «б» ч. 5 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 3 и ч. 4 ст. 135, а также иные составы, сообщает официальный канал «Суды Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суд счёл доказанной вину мужчины и учёл при вынесении приговора общественную опасность содеянного, данные о личности фигуранта и тяжесть последствий для потерпевших. Наказание включает 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, запрет на работу в образовательной сфере, ограничение свободы сроком на 1 год.

Кроме того, с учётом выявленного у осуждённого расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии и связанной с этим потенциальной угрозы для общества суд постановил применить принудительную меру медицинского характера: амбулаторное наблюдение и лечение у врача психиатра. В настоящее время приговор не вступил в силу — он находится на стадии обжалования по инициативе защитника.