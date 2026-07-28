В Хабаровском крае ликвидировали 8 возгораний

Фото: Кирилл Старков

За минувшие сутки на территории Хабаровского края чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Пожарные подразделения реагировали на 8 техногенных возгораний, 4 из которых пришлись на жилой сектор, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Среди наиболее крупных инцидентов — пожар в деревянном строении в Хабаровском районе (18 й км Владивостокского шоссе, СНТ). Огонь охватил 20 кв. м, его удалось локализовать и потушить за 50 минут. В Хабаровске пожарные выезжали в общежитие на улице Тихоокеанской: там загорелись электрощит и личные вещи в прачечной (площадь пожара — 10 кв. м). На ликвидацию возгорания ушло полтора часа; из здания были эвакуированы 50 жителей. В обоих случаях пострадавших нет, причины возгораний устанавливаются.

Ещё одно происшествие зафиксировано на воде: в районе улицы Архиповская Падь в Хабаровске во время купания пропал 41 летний мужчина. К поискам подключились спасатели и полиция, но обнаружить человека не удалось. Детали инцидента уточняются.

Спасательные службы также 7 раз выезжали для помощи при ликвидации последствий дорожно транспортных происшествий. В крае на маршрутах находятся 10 туристских групп (75 участников).

В 8 муниципалитетах сохраняется особый противопожарный режим. В Бикинском округе и Вяземском районе уровень пожарной опасности в лесах достиг 4 го класса, в остальных районах края — 2–3 го класса.

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